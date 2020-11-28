



Hafriyat kamyonunun devrilen kasasından fırlayan taşların zarar verdiği otomobilin sürücüsü Cengiz Ece, "Normal seyir halindeydim. Kamyonun devriliş anını gördüm. Ama yapacak bir şey yoktu. Mecbur geçmek zorunda kaldım. Duramazdım. Çok hızlı değildim, hızlı olsaydım belki de bunlar başıma gelmeyecekti. En son molozların tellerin üzerinden bu tarafa geçtiğini gördüm. Molozlar, taşlar arabanın penceresinden içeri girdi. Ben tektim arabada, arka camlar kırıldı. Ben yaralanmadım. Ama kamyonun altında kalan araçta var mı yok mu bilmiyorum" diye konuştu.

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