





SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İSTEDİ YENİDEN PARA İSTEDİLER!

Türkiye'ye geri dönüp yeniden hastaneye gittiğinde ise kendisinden para talep eden doktorların sağlığıyla ilgilenmemesi karşısında ikinci kez ücreti yatırıp, sağlığına kavuşmak ümidiyle ameliyat masasına yattı. Fakat bu ameliyat sonrası da genç kadına enjekte eden yağlar deliklerden akmaya ve dikişleri patlamaya devam etti.









Doktor Dağdelen suçu bu kez de düzeltemedikleri kadının vücuduna attı ve 'Senin cilt kaliten kötü. Bizim hatamız değil' diyerek genç kadını yeniden taburcu etti.









PANTOLON GİYEMİYOR, OTURAMIYOR VE HAREKET EDEMİYOR!

Sağlığının tehlike altında olduğunu ileri süren Gamze A.'nın vücudundaki yağlar, aylarca akmaya ve koku yapmaya devam etti. Hayatı alt üst olan genç kadın, pantolon giyemez, oturmaz ve hareket edemez hale geldi. Hastanenin diğer doktorları tarafından 8 kez ameliyat edilen Gamze A.'nın vücudu deforme olup, ciddi ölüm tehlikesi taşımaya başladı.

