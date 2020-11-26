



"SENİN EVİNİN KÖYÜNÜ, DÜKKANI DA YAKARIM"

Kardeşine isyan eden ağabey Emrah K. "Devlete hesap ver. Seni cezaevine attırmazsam, yakayım mı senin evinin köyünü, dükkanı da yakarım. Ne yapayım ben, benim 80 milyarlık arabam yandı. Kimseye bir şey demedim. Ama artık yeter, ben yatarım. Ben cinayette işlerim" dedi.





