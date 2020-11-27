Olay, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halis Elikara yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı TIR'ın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan TIR, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında TIR hasar gördü.
Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde TIR yangını! 1 saat ulaşıma kapandı
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde seyreden TIR’ın motor bölümünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tünelin İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halis Elikara yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı TIR'ın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan TIR, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.