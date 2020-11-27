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    • 27.11.2020 14:09
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    • 27.11.2020 14:09
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    Son dakika: Tüneli'nde TIR ı! 1 saat ulaşıma kapandı

    Son dakika haberi... Otoyolu Tüneli’nde seyreden TIR’ın motor bölümünde çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tünelin yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı.

    Bolu Dağı Tüneli'nde korku dolu anlar

    Olay, saat 11.30 sıralarında, Otoyolu Tüneli'nde meydana geldi. yönüne giden yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı TIR'ın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan TIR, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.



    Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında TIR hasar gördü.

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