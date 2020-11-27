Bebek gömüldüğünden şüphelenilen mezardan köpek cesedi çıktı





"ÖLÜ HAYVANLARIN GÖMÜLDÜĞÜ ÖZEL YERLER BULUNUYOR"

Yaşanan bu durum ve gelişme üzerine Polis hayvan severlere önemli bir uyarıda bulundu. Evlerinde besledikleri hayvanların ölmesi durumunda vatandaşların hiçbir şekilde hayvanların mezarlığa gömülmemesi gerektiğini ifade etti. Bunun için Büyükşehir Belediyesinin aranması gerektiğini belirten emniyet güçleri, barınağın olduğu bölümde ölü hayvanların gömüldüğü nokta olduğunu vatandaşlara hatırlattılar. Böyle bir durumda Büyükşehir'e bağlı ekiplerin ölen hayvanı alarak en uygun şekilde defin ettiğini belirttiler.