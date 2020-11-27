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    • 27.11.2020 15:10
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    SON DAKİKA: Bağcılar'da pes dedirten görüntü kamerada: Bebek gibi emeklediler

    Son dakika haberine göre, İstanbul Bağcılar yolunda Ayamama deresi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından elektrik kablolarının taşındığı demirler, dikenli tellerle örtüldü.

    İHA



    Basın ekspres yolunda Ayamama deresi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti.




    Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından elektrik kablolarının taşındığı demirler, dikenli tellerle örtüldü.




    Akşam iş çıkış saatlerinde Basın Ekspres yolundan Bağcılar Mahmutbey'e geçmek isteyen vatandaşlar üst geçidin uzak olmasını bahane ederek Ayamama deresinin üzerinde elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçiyor.





    5 METRE YÜKSEKLİK
    Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan deredeki demirden emekleyerek geçmeye çalışan vatandaşların bu görüntüsü görenlere pes dedirtti.




    DİKENLİ TELLERLE ÖRTÜLDÜ
    Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen BEDAŞ ekipleri, demirlerin üzerini dikenli tellerle örttü.


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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bağcılar'da pes dedirten görüntü kamerada: Bebek gibi emeklediler