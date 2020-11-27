



Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören Pakistan uyruklu yolcu Wahab ALI(26) ekiplere önce Türkçe bilmediğini söyledi ancak Ali, maske cezası yedikten sonra ekiplerle Türkçe konuşmaya başladı.



"BANA KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Wahab Ali kendisini şöyle savundu: "Su içiyordum. Bana kimse bir şey söylemedi.