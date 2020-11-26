KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.





BOĞA: Aile bireylerinin isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.





İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.