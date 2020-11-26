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    • 26.11.2020 08:45
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    ! 26 Kasım 2020 burç yorumları ne diyor?

    , 26 Kasım 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Kasım 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Ay, yeraltı gezegeni ile iletişim kuruyor. Birçok ülkenin eş zamanlı olarak sınır bölgeleri gündeme gelebilir. 4 Şubat 2004'te Kova döngüsünde kurulan Facebook yara almaya başlıyor.

    KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.



    BOĞA: Aile bireylerinin isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.



    İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.



    YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri abartmayın.
    Maddi fırsatlar arkadaşlarınız veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek.
    Bugün özellikle hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.



    ASLAN: Beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.



    BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişi gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.



    TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız şey; sabrınızı ön plana çıkartmak. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



    AKREP: Planlarınızı uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
    Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.
    Aileye ağırlık vereceksiniz.


    YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız.
    Değişim içindesiniz ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimsersiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.


    OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor.

    KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.
    Sürprizlere hazır olmalısınız.
    Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.

    BALIK: İş yerinizde bazı değişimler söz konusu.
    Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.
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