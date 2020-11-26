Annesi babası tarafından yakılan kız çocuğu: Annem alev topuna döndü

"ÇOCUKLARIM SİZE EMANET"

Bu arada dosyada, Güllü Yılmaz'ın olaydan kısa süre önce gördüğü şiddete dayanamayıp Kadın Sığınma Evine yerleştiği, ancak Can Yılmaz'ın eşini ikna ederek eve dönmesini sağladığı ve son tartışmada da yakarak öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Olay yeri inceleme tutanağında ise polisler olay yerine gittiklerinde bilinci açık olan Güllü Yılmaz'ın, polislere son sözünün, "Beni kocam yaktı, üzerime benzin döktü. Çocuklarım size emanet" dediği bildirildi. Güllü Yılmaz'ın vücudunun alev almasıyla balkondan atladığı, yanıklara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü de belirlendi. Can Yılmaz hakkında, "Eşe karşı canavarca hisle öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, "Beden ve ruh bakımı yönünden kendini savunamayacak çocuğu öldürmeye teşebbüs etmek"ten de 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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