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    • 27.11.2020 06:40
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    | Meteorolojiden o illere buzlanma ve don uyarısı | 27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 27 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere buzlanma ve don uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 18°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Az bulutlu

    KONYA °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SİNOP °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu


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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere buzlanma ve don uyarısı | 27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?