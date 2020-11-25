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    • 25.11.2020 12:15
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    SON DAKİKA: 'de kumara suçüstü: 56 bin TL para cezası kesildi

    Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 56 bin TL ceza kesildi. Operasyonda 4 bin TL, 128 deste iskambil kağıdı ve kumar borçlarının kayıt altına alındığı ajanda ele geçirildi.

    Silifke'de kumara suçüstü

    'in ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 56 bin TL ceza kesildi.

    Atakent Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' ve 'koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmek'ten toplam 56 bin TL para cezası kesildi.

    İşletme sahibi hakkında da 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonda 4 bin TL, 128 deste iskambil kağıdı ve kumar borçlarının kayıt altına alındığı ajanda ele geçirildi.


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