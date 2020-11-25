Dünyanın en derin havuzu Polonya'da hizmete girdi

Deepspot Basın Sözcüsü Krzysztof Jarzyna, İHA'ya yaptığı açıklamada havuzda bulunan suyun 8 bin metreküp olduğunu, bunun ise 27 olimpiyat havuzunda bulunan suya eşdeğer olduğunu söyledi. Havuzun günde 4 defa son teknoloji filtreleme yöntemi ile temizlendiğini aktaran Krzysztof Jarzyna, havuzun her türlü dalış sporuna imkan tanıdığını ifade etti.