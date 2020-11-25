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    • 25.11.2020 10:19
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    • 25.11.2020 10:19
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    SON DAKİKA: Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin kabloyu böyle çaldılar

    Son dakika haberine göre, İstanbul Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar

    Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.



    Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.



    2 bin lik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar