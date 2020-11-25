"YEVMİYELER UCUZ AMA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, "Köyümüzde kış aylarında halı dokunmaktadır. Yevmiyeler 35-40 lira arası değişiyor. Ucuz ama kırsalda olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yok. Anne, kız kardeş ve kızlarımız halı dokuyorlar.