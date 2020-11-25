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    • 25.11.2020 08:30
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    SON DAKİKA: Aydın'da polisi torbacı sanan satıcı yakayı ele verdi

    Son dakika haberine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi otomobilin içindeki sivil polisleri torbacı zannederek verdi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İHA
    Polisi torbacı sandı: Burada verme yakalanacağız
    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi otomobilin içindeki sivil polisleri torbacı zannederek verdi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Olay, Türkmen Mahallesi Ant sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi polislerin yanına gelerek "Abi sen beni mi bekliyorsun" dedi. Sivil ekipler, hiç bozuntuya vermeden "Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?" dedi. B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen kristal maddeyi polis ekiplerine vermek istedi.

    BURADA VERME YAKALANACAĞIZ
    Asayiş ekipleri "Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek" dedi. Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı. Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı.

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