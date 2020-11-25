Günlük burç yorumları! 25 Kasım 2020 burç yorumları ne diyor?

Astro Gündem: Venüs - Chiron ilişkisiyle 2020'nin başladığı gibi bittiğini hissedeceğiz. Hava lojistiğindeki rağbet artarken bu döngüde kazaları da beraberinde getirebilir. Ayrıca birçok ülkenin konsoloslukları dünya gündeminde uzunca yer tutacak.
KALPLERİMİZİN KISKANÇ TARAFI
Yaşamımızda verdiğimiz duygusal tepkilerden sadece birisidir kıskançlık. Duygu bakımından diğer duygulardan ayırır kendisini. Kendimize ait olanı kaybetmek istemeyiz. Ruh eşimizi paylaşamayız kimseyle. Kıskançlığın hayatımızdaki etkilerini, siz değerli okurlarım için kaleme aldım. Hangi nedenler bizi kıskanç yapar? Kıskançlık duygusu, doğuştan kazandığımız bir özellik değildir. Sonradan hayatımıza ekleriz kıskançlığı. Yaşadığımız durumların etkisi bizi iter. Peki, bu durumlar neler, hangi durumlarda sevdiklerimizi kıskanırız?
Güven duygusu
Geçmiş tecrübeler
Kaybetme korkusu
Şüphe
Yanlış iletişim Yukarıda anlattığım duygu durumları, kıskançlık sebeplerinden sadece bazıları. Günümüzden buna en iyi örnek, şu anda yaşadığımız pandemi süreci olabilir. Virüs süreci boyunca hepimiz kendi davranışlarımızı, ister istemez bir kısıtlama içerisine almadık mı? Dışarıdaki sosyal hayatımızı kısıtladık, insanlar ile olan iletişimimizi kısıtladık. Bu durum da aklımıza hep sevdiklerimiz gelmedi mi? O anda akıldan çıkmayan 'Acaba?' soruları kıskançlığımızın temelini oluşturdu. Kıskançlık sonucunda neler ortaya çıkar? Pandemiyi yılın başından beri yaşıyoruz. Mart ayında, Çin'de başladı ve sonrasında deyim yerindeyse dünyadaki bütün insanlarını evlerine kilitledi. Belirli şeylerden uzak kalmayı, kısıtlanmayı sevmeyen bir yapıya sahibiz hepimiz.
Ayrı kaldığımız zaman özlem duyarız. Bu özlem hissiyatı da yanlış yapmanıza sebep olup kaybettirir. Sosyal varlık olan bizler için iletişimin önemi anlatmakla bitmez. Ama sağlıklı iletişim sonucunda çoğu sorunun temeline inebilir, sorunu çözebiliriz. Aslında her şey çok basit, sağlıklı iletişim eşittir uzun soluklu ilişkiler. Örnek verip konuyu kapayalım isterseniz. Oluşacak depremlerde ayakta kalmak için temeli sağlam bir şekilde kurmak gerekir. 2021 yılı kıskançlık sürecini nasıl etkileyecek? Pandeminin etkileri yeni yılda da devam edecek. 2021 yılının ilk yarısında daha çok eve kapanabiliriz. Bu durumda üzerimizde oluşan baskı artabilir, kıskançlık had safhaya çıkabilir. Baş başa kalacak çiftler, birbirine dijital diktatörlük uygulamaya başlayacak ve saflar iyice sıkışacak…
KOÇ: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.
BOĞA: Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için, her şeye yetişmeye çalışırken gergin oluyorsunuz.
İKİZLER: Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında bocalamak yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak davranış biçimini benimsemelisiniz.
YENGEÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor.
Bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Yönetici gezegeninizin konumu, farklı konuları gündeme getirecektir.
ASLAN: Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz.
Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız.
Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.
BAŞAK: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdekilerden sizi üzen konularda uzaklaşmalısınız.
TERAZİ: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.
Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak. Planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz.
AKREP: Bugün işinizle ilgili pürüzlere takılacak ve olabilecek aksilikler karşısında gerekli önlemleri alacaksınız. Merkür'ün burcunuzda ilerlemesi, rutin hayatınızın hızlanacağını gösteriyor. Sakin olmalısınız.
YAY: Mars'ın Koç'ta ilerlemesi, sizin yollarla ilgili planlar yapacağınızı gösteriyor.
İstediğiniz özel bağlantıları yapacaksınız. Bugün kariyerinizle ilgili detay isteyen konular gündeme gelecek.
OĞLAK: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.
KOVA: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız.
Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
Karar verirken bocalıyorsunuz.
BALIK: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz.
Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.