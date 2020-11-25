Günlük burç yorumları! 25 Kasım 2020 burç yorumları ne diyor?

KOÇ: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.



BOĞA: Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için, her şeye yetişmeye çalışırken gergin oluyorsunuz.





İKİZLER: Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında bocalamak yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak davranış biçimini benimsemelisiniz.