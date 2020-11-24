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    • Yaşam
    • 24.11.2020 Gazete
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    Zülbiye

    Nohudu bir gece önceden bol tuzlu su ile ıslatın. Ertesi gün iyice yıkayıp yeniden tencereye alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde eti, suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Zülbiye tarifinin detayları

    Zülbiye

    Nohudu bir gece önceden bol tuzlu su ile ıslatın. Ertesi gün iyice yıkayıp yeniden tencereye alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde eti, suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Arpacık soğanları ayrı bir tencereye alın. Tereyağı ekleyip, soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Salça ilave edip karıştırın. Nohut ve nohudun haşlama suyundan 1 su bardağı ekleyin. et, kimyon ve tuz ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

    MALZEMELER
    Bir buçuk su bardağı nohut
    Yeteri kadar su
    Yarım kg parça dana eti
    500 gram arpacık soğan
    2 yemek kaşığı tereyağı
    2 yemek kaşığı salça
    1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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