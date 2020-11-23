Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.11.2020 06:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 06:11
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de acı son: Polis memuru kazada hayatını kaybetti

    Son dakika haberine, 'in Gaziemir ilçesinde kullandığı cip ile park halindeki kamyona arkadan çarpan polis memuru (46), hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

    DHA
    İzmir'de acı son: Polis memuru hayatını kaybetti

    'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Karabağlar istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan, Basri Y. idaresindeki 35 ADU 946 plakalı kamyon arıza yaptı.




    Bunun üzerine yolun sağında park haline aldığı araç için şoför Basri Y. yardım için bekledi. Bu sırada seyir halinde olan (46) idaresindeki 35 AGV 597 plakalı Nissan marka cip, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın süratiyle lüks cip hurda yığınına döndü.

    POLİS MEMURU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Sarnıç 'nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen cip şoförü Mehmet Çeken, kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Çeken'in izinli olduğu, otomobili ile evine gittiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



    KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
    Öte yandan kazanın ardından kamyon sürücüsü Basri Y. gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çeken'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de acı son: Polis memuru kazada hayatını kaybetti