Seyahatin yıldızı

İstanbul, tarihi ve kültürü ile her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir şehir. Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü niteliği taşıyan İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihi ve imparatorluklara başkentlik yapmış olmanın ardında bıraktığı kültürel mirası müzeler, saraylar, kazı alanları ve gündelik yaşamın devam ettiği sokaklarda kendini gösteriyor.
KÜLTÜR BAŞKENTİ
Kültür, İstanbul turizminin en önemli unsurlarından biri. İstanbul'da, kültür turizmine ev sahipliği yapan 28 saray, 91 medrese, 517 cami, 164 kilise, 19 sinagog, 199 türbe, 595 çeşme ve 93 hamam olmak üzere toplam bin 796 tarihi değere sahip mekan bulunuyor. Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'da çok farklı turizm alanı bir arada görülüyor. Bunları kültür, inanç, sağlık, alışveriş, eğitim, gastronomi, spor, kamp ve karavan olarak kategorize etmek mümkün.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
1973 yılında Boğaziçi Köprüsü ismiyle açıldı. Köprünün ayakları arasındaki mesafe 1074 metre. Genişliği 33 metre, denizden yüksekliği 64 metre. 15 Temmuz 2016 akşamı hain darbe girişimi sırasında köprüde şehit olan vatandaşlarımızın anısına adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.
Kız Kulesi BOĞAZ manzarasının vazgeçilmezlerinden biri kuşkusuz Kız Kulesi. Salacak açıklarındaki küçücük bir adanın üzerine inşa edilmiş bu kule, pek çok efsane barındırıyor. Tarihi M.Ö. 24 yılına dek uzanan Kız Kulesi, tarihi boyunca savunma kalesi, sürgün istasyonu, hapishane, karantina odası, radyo istasyonu, vergi noktası ve deniz feneri olarak kullanılmış. Üsküdar'ın sembolü olan kule, 2000'de restore edildikten sonra kafe ve restoran olarak hizmete açıldı.
NASIL ULAŞILIR?
Kız Kulesi'ne Üsküdar Salacak ve Kabataş'tan tekne ile ulaşım yapılıyor.
Galata Kulesi
Kule yığma moloz taş örgü sistemde inşa edilmiştir. Dış cephe taş örgüdür. Kapının üzerindeki yuvarlak kemerli pencere askerlerin gözetleme yeri idi. Yüksek giriş katından sonra 9 katlı bir yapıdır. Külah çatının altındaki katı sarmalayan metal süslemeli şebekeli seyir balkonu mevcuttur. Galata Kulesi ilk olarak Bizans imparatoru Justinianos tarafından M.S. 507-508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348-49 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir
NASIL ULAŞILIR?
Kule Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. Hem toplu ulaşım hem de özel araçlarla kuleye ulaşmak mümkün.