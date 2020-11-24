Seyahatin yıldızı

İstanbul, tarihi ve kültürü ile her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir şehir. Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü niteliği taşıyan İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihi ve imparatorluklara başkentlik yapmış olmanın ardında bıraktığı kültürel mirası müzeler, saraylar, kazı alanları ve gündelik yaşamın devam ettiği sokaklarda kendini gösteriyor.

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KÜLTÜR BAŞKENTİ

Kültür, İstanbul turizminin en önemli unsurlarından biri. İstanbul'da, kültür turizmine ev sahipliği yapan 28 saray, 91 medrese, 517 cami, 164 kilise, 19 sinagog, 199 türbe, 595 çeşme ve 93 hamam olmak üzere toplam bin 796 tarihi değere sahip mekan bulunuyor. Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'da çok farklı turizm alanı bir arada görülüyor. Bunları kültür, inanç, sağlık, alışveriş, eğitim, gastronomi, spor, kamp ve karavan olarak kategorize etmek mümkün.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1973 yılında Boğaziçi Köprüsü ismiyle açıldı. Köprünün ayakları arasındaki mesafe 1074 metre. Genişliği 33 metre, denizden yüksekliği 64 metre. 15 Temmuz 2016 akşamı hain darbe girişimi sırasında köprüde şehit olan vatandaşlarımızın anısına adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.