Astrogündem: Venüs-Neptün kontağı futbol takımlarını ve altyapıları daha keskin konuşmamızı tetikleyecek. 26 Ekim 1923'te Akrep döngüsünde ilk maça çıkan Milli Takımımız ağır eleştiriler alırken, önümüzdeki dönemlerde başarılarıyla takdir toplayacak.
ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR
Doğru iletişim kuramamak insanlığın en büyük problemlerinden birisi aslında… Bunu aşmak için ne kadar eğitim alınsa da ne kadar seminere katılınsa da en nihayetinde kendi iç dünyamızda belirleyici fikri veririz. Zaman ise bu noktada bizi sessizce izleyen ama akmaya devam eden bir yol arkadaşı…
PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ
Toplum olarak iletişimi doğru kurmamız için daha çok zamana ihtiyacımız var sanki. Doğru iletişimi kursak, problemlerin önüne geçeriz belki de. Ama şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda ne kadar doğru bir iletişim kurabiliriz ki? Birbirimizin sesini, telefon, bilgisayar aracılığıyla duyabildiğimiz, ikili iletişimimizi sağlıklı bir şekilde kuramadığımız bu süreçlerde karşı tarafa olan tutumumuzu da bir çırpıda değiştirmek doğru bir davranış olmayacak.
Hepimizin hayatı kendine göre bir akışa sahip, bu akışa ayak uyduran kişiler de oluyor, uyduramayanlar da… Uyduran kişilerle iletişimimizi devam ettiririz. Bize yetişemeyen kişiler ile de bir noktadan sonra farklı düşüncelere sahip oluruz. İlişkilerin temelinde farklılıklara olan saygı vardır zaten. Farklılıklarımız olsa bile bunu bir problem faktörüne çevirmemek gerekiyor. İletişimimizi etkileyen faktörlerin en başında;
İş durumumuz
Sağlık durumumuz
Duygusal olarak nasıl süreçlerden geçtiğimiz geliyor.
Bu faktörler nasıl iletişime geçmemiz gerektiğini etkiler. Kendimizi açmadığımız ve anlatmadığımız sürece düşüncelerimizi kim bilebilir ki. Dünyanın hızlıca dönen hali 2020'yi bir an önce ardında bırakmak istiyor. Dünyaca haklıyız. Kolay bir yıldan geçmedik. Hatta yıllar sonra çocuklarımıza anlatacağımız, tabiri caizse unutulmaz süreçlerin içerisinde bulunduk. Neler yaşadığımıza gökyüzü şahit…
ACELE YÜRÜYEN YOLDA KALIR
Şu bir gerçek ki iletişimde zorlayıcı taraf olmayı hiçbir zaman istemeyiz. Dolayısıyla yazımın başında kaleme aldığım gibi bizi sessizce izleyen yol arkadaşımız zamanı devreye soktuğumuz anda üzerinde zorluk çektiğimiz problemlerin ve sıkışmaların yavaşça ortadan kaybolmasına tanıklık edebiliriz. 2020'nin son düzlükleri bize sabır konusunda önemli tecrübeler katacak.
KOÇ: BUGÜN, her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.
Bugün, planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız olacak.
BOĞA: BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz.
Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de etkileyeceksiniz.
İKİZLER: İLETİŞİM konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek.
Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.
YENGEÇ: KAFANIZDA planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.
ASLAN: HIRSLI yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan duyguları açığa çıkıyor.
BAŞAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız.
Yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.
TERAZİ: KARŞIT Mars yaratıcılığınızı ortaya çıkarıyor.
Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Meslekte farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Tereddütleriniz olayların akışını geciktirebilir.
AKREP: ALGILAMA yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalısınız.
Ailenizden uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. Sevdiklerinizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeye başladınız.
YAY: HAK ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızı zorlayacaksınız. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar, sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.
OĞLAK: GEÇMİŞİNİZİ artık düşünmek istemiyorsunuz.
Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. İyi hissettiğinizde gününüz güzel geçiyor.
KOVA: ISRARCI davranarak maddi kazançlarınızı artırıyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Bugün güçlü enerjinizi dengeleme konusunda zorlanabilirsiniz.
Yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.