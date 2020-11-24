

PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ

Toplum olarak iletişimi doğru kurmamız için daha çok zamana ihtiyacımız var sanki. Doğru iletişimi kursak, problemlerin önüne geçeriz belki de. Ama şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda ne kadar doğru bir iletişim kurabiliriz ki? Birbirimizin sesini, telefon, bilgisayar aracılığıyla duyabildiğimiz, ikili iletişimimizi sağlıklı bir şekilde kuramadığımız bu süreçlerde karşı tarafa olan tutumumuzu da bir çırpıda değiştirmek doğru bir davranış olmayacak.

Hepimizin hayatı kendine göre bir akışa sahip, bu akışa ayak uyduran kişiler de oluyor, uyduramayanlar da… Uyduran kişilerle iletişimimizi devam ettiririz. Bize yetişemeyen kişiler ile de bir noktadan sonra farklı düşüncelere sahip oluruz. İlişkilerin temelinde farklılıklara olan saygı vardır zaten. Farklılıklarımız olsa bile bunu bir problem faktörüne çevirmemek gerekiyor. İletişimimizi etkileyen faktörlerin en başında;

İş durumumuz

Sağlık durumumuz

Duygusal olarak nasıl süreçlerden geçtiğimiz geliyor.

Bu faktörler nasıl iletişime geçmemiz gerektiğini etkiler. Kendimizi açmadığımız ve anlatmadığımız sürece düşüncelerimizi kim bilebilir ki. Dünyanın hızlıca dönen hali 2020'yi bir an önce ardında bırakmak istiyor. Dünyaca haklıyız. Kolay bir yıldan geçmedik. Hatta yıllar sonra çocuklarımıza anlatacağımız, tabiri caizse unutulmaz süreçlerin içerisinde bulunduk. Neler yaşadığımıza gökyüzü şahit…