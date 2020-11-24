SON DAKİKA: Hatay'daki tecavüzcüler ceza alacaklarını anlayınca yurt dışına kaçtı







OKUL YOLUNDA ALIKONULDU

Hürriyet'in haberine göre, küçük çocuğa dehşeti yaşatan ilk olaydan bir ay sonra Ş.U. bu kez okula giderken alıkoyuldu. Yakup Gülücü (26), ağabeyinin de içinde olduğu otomobil ile Ş. U.'nun önünü keserek otomobile bindirdi. Gülücü kardeşler, tarlaların olduğu bir bölgeye götürdükleri Ş.U.'ya burada tecavüz etti. Aynı kişiler Ocak 2015'te de Ş.U.'yu, sokakta arkadaşları ile oyun oynadığı sırada zorla alıkoydu. Bu kez, Yakup Gülücü'nün yanı sıra, Mehmet Zarif Gündoğan (26), Nasreddin Halbaba (26) ve M.M. (26) de otomobilin içindeydi. Küçük çocuk mahkemede, tüm sanıkları tek tek teşhis etti. Kimin, anılan gün, otomobilde hangi koltukta oturduğunu dahi anlatan Ş.U., söz konusu kişilerin yanında olan M.M.'nin ise o gün kendisine dokunmadığını söyledi.