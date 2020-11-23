



Aniden yolun ortasında hiçbir reflektör, uyarı işareti olmadan bir aracın durduğunu ve arkasında da şoförünün inmiş vaziyette, bagajda bir şeylerle uğraştığını gördüm. Ben kaçmaya çalıştım ama hiçbir fırsatım olmadı. Durmaya da fırsatım olmadı. Böyle ölümlü kaza oldu" dedi.