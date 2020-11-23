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    • 23.11.2020 14:12
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    • 23.11.2020 14:12
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    SON DAKİKA: Marc Gasol'u takıma kattı

    Son dakika: 'de son şampiyon , 'tan ayrılan 35 yaşındaki İspanyol pivot Marc Gasol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    NBA'de son şampiyon yıldız ismi kadrosuna kattı

    'in internet sitesinde yer alan haberde, Lakers'ın 'tan ayrılan 35 yaşındaki Gasol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    2019'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
    Gasol, 2007'de draft edildiği Lakers'ta forma giymemiş ve takasla 'a gönderilmişti. Daha sonra Toronto Raptors'ta görev yapan tecrübeli pota altı oyuncusu, 2019'da takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

    GEÇEN SEZONKİ ORTALAMALARI
    Tecrübeli basketbolcu, geçen sezon Raptors formasıyla 7,5 sayı, 6,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

    Öte yandan Lakers'ın pivot Javale McGee ve ikinci tur draft hakkını 'a göndererek karşılığında Alfonzo McKinnie ve Jordan Bell'i kadrosuna kattığı da açıklandı.

    Lakers daha önce Montrezl Harrell, Wesley Matthews ve Dennis Schröder'i transfer etmiş, Kentavious Caldwell-Pope'un ise sözleşmesini uzatmıştı.

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