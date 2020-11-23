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    • Yaşam
    • 23.11.2020 13:43
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    • 23.11.2020 13:45
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    'da bir taksici aracında unutulan 300 euroyu sahibine teslim etti

    Havalimanı'ndan dün gece bir yolcu alan 31 yaşındaki , müşterisinin aracında unuttuğu 300 bin lirayı teslim etti. Müşteri ise taksici Olgaç'a teşekkür etti.

    AA
    İstanbul'daki taksiciden alkışlanacak davranış

    İstanbul Havalimanı'ndan dün gece yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç (31), müşterisini Laleli'deki bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda çanta buldu.

    300 BİN EURO BULUNAN ÇANTAYI TESLİM ETTİ
    Olgaç, yolcunun unuttuğu çantada döviz olduğunu gördü. Müşterisiyle gittiği oteli arayarak iletişime geçen Olgaç, içerisinde 300 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim etti.

    YOLCUDAN TAKSİCİYE TEŞEKKÜR
    Parayı müşterisine verdiği anları kameraya çeken taksici, yolcuyu havalimanından aldığını anlatarak, "Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim.

    Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum." dedi. Yabancı uyruklu yolcu da taksiciye teşekkür etti.
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