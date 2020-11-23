SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da dehşet: Kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı

İŞ YERİNE GELEN KADIN DARP EDİLDİ

Fatma B. isimli kadın, sabah saatlerinde Yenimahalle Paşa Çayırı Caddesi üzerinde bulunan O. A'nın iş yerine geldi. Fatma B., O. A. ile görüşmek istediğini söyledi. Bunu üzerine O.A.'nın oğlu olduğu öğrenilen U. O. A. henüz bilinmeyen nedenle kadını darp etti. Yaşanılan olay sonrası Fatma B. kanlar içinde yere yığıldı.