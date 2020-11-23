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    • 23.11.2020 09:57
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    • 23.11.2020 09:57
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    'de akıllara durgunluk veren olay! isteyen n kapısına bomba düzeneği kurdu

    Deheşete düşüren olay 'in Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Kendisinden isteyen n kapısına bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Eşine tuzak kuran Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Eşi ayrılmak isteyince kapısına bomba düzeneği kurdu!

    Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. sokakta ikamet edem Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.'den istediğini söyledi.

    Hacer Ç.'nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerde Hacer Ç.'nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden Ürgüp'e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi. Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


    Bayram Ç.'nin daha önce Hacer Ç.'ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Nevşehir'de akıllara durgunluk veren olay! Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu