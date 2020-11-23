Kızının sürekli kendini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Sadık Yalçın, "Biz yine de bugünü iyi dileklerle anmaya çalışıyoruz. İçimiz buruk. Dışarıdan destekledikleri içerdeki hainlerin yardım ve yataklık yaptığı bir suikast sonucunda Kozluk ilçesinde maalesef şehit edilmiştir. İfade etmek çok zor. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Müslüman Türk milletinin birer evladı, bireyi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk nasıl mücadele ettiyse biz de ondan aldığımız bayrağı ilelebet bu coğrafyada payidar kılmaya azimliyiz. Bunun da en önemli unsuru öğretmenlerimize düşüyor. Bizim evladımız da o sorumluluk içinde Batman'a atanmıştı" diye konuştu.