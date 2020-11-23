



ŞAHISLARIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti suçundan 7 adet olmak üzere toplamda 20 adet emniyette kaydı olan Hasan K. üst araması yapılmadan önce kendi rızasıyla belinden çıkarttığı tabancasını polise teslim etti. Üst aramasını yapan polis, kabarıklık olduğunu fark ettiği şahsın cebinden çıkarttığı bir miktar metamfetamini ele geçirdi.





Polis ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülen 12 bin lira ve 3 adet cep telefonuna da el koydu. Yine aracın içerisinde olan 10 adet uyuşturucu ticareti suçundan olmak üzere toplamda 29 adet kaydı bulunan Deniz A. da herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.