Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.11.2020 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2020 15:58
    ABONE OL

    İstanbul konseri ne zaman? Blackpink Türkiye’de konser mi verecek?

    Güney Koreli müzik grubu yeni konser tanıtım videosuyla sevenlerini heyecanlandırdı. K-Pop müziğin tanınan isimlerinden ve Türkiye’de de binlerce hayranı olan Blackpink’in Türkiye’de konser vereceği iddia edildi. Peki, ne zaman? mi verecek? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Blackpink İstanbul konseri ne zaman?

    Blackpink İstanbul konseri ne zaman? Güney Koreli müzik grubu Blackpink konser duyurusunun ardından K-Pop müzik türünü sevenler konserin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Blackpink tarafından yayınlanan videoda bazı ülkelerin önemli şehirleri, koordinatları ve her şehirde belli bir saat yazılı. Bu saatlerin canlı yayınlanacak konserin o ülkedeki zaman dilimini temsil ettiği düşünülüyor. Türkiye'den de İstanbul şehri yazarken, saat olarak 08:00'i bilgisi gösteriliyor.

    BLACKPINK İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

    Konserin ne zaman olacağı henüz belli olmasa da pandemi nedeniyle konserin online olacağı tahmin ediliyor.

    BLACKPINK NEDİR?

    Blackpink, 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Grup 8 Ağustos 2016 tarihinde "Boombayah" ve "Whistle" isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albüm ile çıkışını yapmıştır. Eylül 2019 itibarıyla BLACKPINK, YouTube'da en çok abonesi olan müzik grubudur.

    Coachella festivaline katılan ilk kadın K-Pop grubudur. Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapan ilk K-pop grubudur.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Blackpink İstanbul konseri ne zaman? Blackpink Türkiye’de konser mi verecek?