Blackpink İstanbul konseri ne zaman? Güney Koreli müzik grubu Blackpink konser duyurusunun ardından K-Pop müzik türünü sevenler konserin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Blackpink tarafından yayınlanan videoda bazı ülkelerin önemli şehirleri, koordinatları ve her şehirde belli bir saat yazılı. Bu saatlerin canlı yayınlanacak konserin o ülkedeki zaman dilimini temsil ettiği düşünülüyor. Türkiye'den de İstanbul şehri yazarken, saat olarak 08:00'i bilgisi gösteriliyor.
BLACKPINK İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?
Konserin ne zaman olacağı henüz belli olmasa da pandemi nedeniyle konserin online olacağı tahmin ediliyor.
BLACKPINK NEDİR?
Blackpink, 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Grup 8 Ağustos 2016 tarihinde "Boombayah" ve "Whistle" isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albüm ile çıkışını yapmıştır. Eylül 2019 itibarıyla BLACKPINK, YouTube'da en çok abonesi olan müzik grubudur.
Coachella festivaline katılan ilk kadın K-Pop grubudur. Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapan ilk K-pop grubudur.