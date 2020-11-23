Blackpink İstanbul konseri ne zaman? Güney Koreli müzik grubu Blackpink konser duyurusunun ardından K-Pop müzik türünü sevenler konserin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Blackpink tarafından yayınlanan videoda bazı ülkelerin önemli şehirleri, koordinatları ve her şehirde belli bir saat yazılı. Bu saatlerin canlı yayınlanacak konserin o ülkedeki zaman dilimini temsil ettiği düşünülüyor. Türkiye'den de İstanbul şehri yazarken, saat olarak 08:00'i bilgisi gösteriliyor.