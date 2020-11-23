Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu gıdalar psikolojiyi bozuyor

Özellikle büyük şehirlerde mutsuz olduğundan yakınanların sayısı giderek artıyor. Hele de güneş ışınlarının azaldığı, havaların soğuk ve kasvetli bir hal aldığı bugünlerde pek çok kişi kendini daha mutsuz ve güçsüz hissediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz başta kırmızı meyveler olmak üzere bazı besinlerin içerikleri itibariyle kişilerin kendilerini mutlu hissetmesini sağlayabildiğini belirterek "Günlük beslenmenizde mutlaka bu besinlere yer vermelisiniz" diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, mutluluk veren besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

MUZ

Muz, ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içeriyor. Aynı zamanda muz iyi bir potasyum ve B vitamini olan folat kaynağı. Düşük B vitamini düzeylerine sahip olmak yapılan çalışmalarda depresyona bağlandığından muz iyi bir mutlu edici besin olarak kabul ediliyor. Ancak glisemik yükü yani kan şekerinizi yükseltme hızı fazla olan muzu diyabetiniz varsa porsiyon kontrolü yaparak tüketmeye özen gösterin. 1 porsiyon muz 1 küçük boya denk gelirken, büyük ithal muz ise yarım tüketmeye özen gösterin.