SON DAKİKA: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı

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Edinilen bilgiye göre M.Ç. adlı bir kişinin park halindeki motosikleti 17 Kasım'da evinin önünden hırsızlar tarafından çalındı. İddiaya göre motosikleti çalan zanlılar, hemen sosyal medya üzerinden araç sahibine ulaşarak motosikleti geri satmak istedi.Hırsızlar ile motosikletin sahibi M.Ç. arasında sosyal medya üzerinden dönen pazarlıkta 4 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. Şüpheliler ile motosikleti sahibi buluşma yeri olarak Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir hastanenin açık otoparkı olarak randevulaştı.Motosikleti çalınan M.Ç., yaşananları zanlılarla buluşmadan kısa süre önce polise bildirdi. Polis ile müşteki arasında işbirliği yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil ekipler, zanlıların geleceği otoparkın etrafını 'hastane görevlisi' kılığında kuşatarak önlem aldı. Hırsızlar ile araç sahibi M.Ç. buluşma yerine geldi. Şüpheliler parayı alıp motosikleti sahibine teslim ederken gelişmeleri an be an takip eden polis ekiplerince operasyon düzenlendi.Hastane otoparkından çıkmak üzereyken Eyüpsultan'a bağlı Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde faillerin kuşatan polis Zeki S. (24) ve Berat O. (18) adlı iki şüpheliyi yakaladı. Bu sırada şüphelilerden Zeki S. belinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile polise saldırı girişiminde bulundu. Polis silahlı hırsız ile yanındaki diğer şüpheli Berat O.'yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 5 fişekler ve hırsızlığa konu çalıntı motosiklet ele geçirildi.Şüpheliler gözaltına alınarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kuştepe Polis Karakolu'na götürüldü. Yakalanan iki azılı hırsız, polisteki ifade işlemlerinin ardından 20 Kasım'da adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi.Şüpheliler,vesuçlarından sevk edildikleri mahkemecehükümleri uygulanarak salıverildi.