Yediden yetmişe herkesin kullanabileceği şekilde ürettiklerini ifade eden Erten, "Vücutta kozmetik için üretilmiştir. Dolayısıyla bizde bunu insanlara bir hizmet olarak sunuyoruz. Son gündemde olan altınlı sabun ve bu gliserin bizim meyve gliserinidir. Meyve gliserininin içinde kök boyaları kullanıyoruz. Göz yakmayan bir cins üretiyoruz.