"DİLENCİLİK BİR MESLEK HALİNE GELDİ"



Dilencilerin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Hüseyin Şen, "Dilenciliği meslek haline getirenler var. Dilenmek İslamiyet'e aykırı bir durumdur. Zaten maddi durumu olmayan bir insan dilenemez ve gururuna yediremez. Ben de meslek haline gelmiş olan dilenciliği anlatmaya çalışacağım. Dilencilik artık bir meslek haline geldi. Dilenciler duygu sömürüsü yapıyorlar. Kendilerine bir kılıf uyduruyorlar. Kimi yanlarına bir çocuk, kimi eline bir baston alarak duygu sömürüsü yapıyorlar. Numaradan yerlerde sürünüyorlar. Keşke bunları yapmak yerine gidip çalışsalar. Dilencilik yaparak insanların duygularını sömürenler tiyatro içinde tiyatro oynuyorlar" dedi.