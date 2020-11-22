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    • 22.11.2020 13:43
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    • 22.11.2020 13:54
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    Son dakika: 'da 'de otobüsü yoldan çıktı

    'de 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.

    AA

    'de, içinde yolcu olmayan otobüsü devrildi.

    Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

    Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da Başakşehir'de İETT otobüsü yoldan çıktı