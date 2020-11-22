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    • 22.11.2020 16:24
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    'de korkunç olay! tartışması le sonuçlandı

    Korkunç olay 'de yaşandı. cinsi köpeği ile na giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasını isteyen kişi arasındaki yaşanan tartışma le sonuçlandı. kişi, köpeği çıkarmasını isteyen 'a üç el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurumahmut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Bahçelievler'de cinsi köpeği ile na giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasın isteyen kişi arasındaki tartışma le sonuçlandı. kişi, köpeği çıkarmasını isteyen 'a üç el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurumahmut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay geçen perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi'nde bir çay ocağında yaşandı. İddiaya göre, çay ocağında Hayrullah Karumahmut oturduğu sırada, pitbull cinsi köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ile köpeğini getiren kişi arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma , silahını çıkartarak peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 saat sonra hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi yaşanan olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri bir kişiyi silahla öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Hayrullah Kurumahmut'un cenazesi memleketi 'da defnedildi.

    Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga edenler ve diğer vatandaşların korku içinde olduğu görülüyor.

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    Haberler Yaşam İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı