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    • 21.11.2020 10:27
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    • 21.11.2020 10:32
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    Üstü altı çıktı! ’ta akılalmaz olay

    İstanbul 'ta virüs salgınını önleme amacıyla yapılan rutin de, bir in alt katını ye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.

    İHA

    Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül tarafından rutin denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında bir marketin alt katında bulunan depo alanının adeta meyhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

    Alt katta içki tüketen vatandaşlara hem korona tedbirlerinden hem de iş yeri açılış ruhsatı dışında faaliyet göstermekten dolayı mühürlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi.



    Aynı zamanda iş yerine perakende satış yapılması gereken yerde içki sunumu yapılmasından dolayı ilgili maddeden üst sınırdan ceza uygulandığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Üstü market altı meyhane çıktı! Esenyurt’ta akılalmaz olay