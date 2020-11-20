Ekmekte büyük oyun! Denetimlerde ortaya çıktı

Menteşe, "Fakat gördük ki bazı yerlerde 200 gram ekmeğin 2 liraya, bazı yerlerde 220 gram ekmeğin 2 lira olduğunu gördük. Bugün bu ilçemizde 121 fırında aynı anda denetim yapıyoruz. Fırıncılar odasının tek başına tarife belirleme yetkisi yoktur. Oraya da bakacağız. Burada İl Ticaret Müdürlüğümüz, İl Tarım Müdürlüğümüz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İstanbul Esnaf Odaları ve İstanbul Ticaret Odası 5 ayrı kurum bu fiyat tarifesini birlikte belirliyoruz. Diyorlar ya 'un fiyatları arttı' işte o maliyetler orada tartışılıyor ve onun sonucunda bir karar veriliyor. 2 ay oldu bu fiyatlar belirleneli. İstanbul genelinde 2759 fırın var. Pastaneleri de katarsak 5300 civarında toplamda" ifadelerini kullandı.