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    • 21.11.2020 10:16
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    • 21.11.2020 10:19
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    SON DAKİKA: 'de simit fiyatlarına 1,5 lira geldi

    Son dakika haberi: kent merkezinde simit ve poğaça fiyatlarına geldi. Simit fiyatları 1,5 TL'den 1,75 TL'ye yükseltilirken poğaça fiyatları ise 2 TL oldu.

    O ilimizde simit ve poğaça fiyatlarına zam geldi

    Kent merkezinde 1,5 TL'ye satılan simit fiyatları 1,75 TL olurken, poğaçalar ise 2 TL'ye yükseldi.

    "1 YILDIR ZAM YAPMIYORDUK"

    Esnaf Rıdvan Doğan, son 1 yılda una gelen zamların ardından ürünlere 25 kuruş zam geldiğini söyleyerek;

    "Gevrek simit fiyatımız 1,5 TL'ydi, fiyat artışından sonra 1,75 oldu.

    Peynirli, kaşarlı, patatesli, zeytinli poğaçalar da 2 TL oldu, 25 kuruş zam geldi. Un fiyatlarında yaklaşık son 1 yıl içerisinde 7-8 kere fiyat artışı oldu.

    Biz, 1 yıldır zam yapmıyorduk, bir şekilde idare etmeye çalışıyorduk ama son dönemde artık idare edilemez hale geldi" dedi.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kayseri'de simit fiyatlarına 1,5 lira zam geldi