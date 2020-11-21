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    • 21.11.2020 08:36
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    'de feci : Minibüs bariyerlere çarptı! 7 yaralı

    Son dakika haberine göre 'de minibüs bariyerlere çarptı 7 yaralı ?nin Kaynaşlı ilçesinde TEM otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. da araçtaki eşyaların altında kalan 2 çocuk, ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

    TEM'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
    Olay, saat 05.00 sıralarında Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yaşandı. İstanbul istikametine ilerleyen Muhammet Sezer idaresindeki 34 GK 807 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı. da, Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer, , ve Saliha Cengiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasınsa araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



    Minibüs içerisinde eşyaların altında kalan Ömer Asaf Cengiz (6) ile Sümeyye Cengiz (5) ise kurtarma çalışmaları sırasında ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ve ?deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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