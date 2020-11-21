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    • 21.11.2020 07:20
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    | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı | 21 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 21 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.



    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge geneline sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Amasya ve Tokat dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    HAKKÂRİ °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    VAN °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 7°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 7°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT 7°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA 9°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu




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