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    • Yaşam
    • 21.11.2020 08:37
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    • 21.11.2020 08:37
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    'da akılalmaz dolandırıcılık: St. Antuan Kilisesi’ni satmaya çalıştılar!

    Son dakika haberine göre, 'da yabancılara ait gayrimenkulleri sahte belgelerle sattıkları iddia edilen kişilere yönelik geçen ay düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 isimden biri dikkat çekti.

    Sabah
    İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık

    'un en büyük Katolik kilisesi olan 'daki St. Antuan'ı varislerini bularak hazırladığı sahte belgelerle satışa çıkartan 'ün de operasyonda yakayı ele verdiği ortaya çıktı. 34 farklı soruşturmada adı geçen Gök tutuklandı. Sebahattin Gök'ün; İtalya, ABD, Fransa ve başka ülkelere giderek kilisenin kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştığı, Çerkezköy'den edindiği mirasçılık belgesiyle kiliseye satmaya çalıştığı belirlenmişti.

    50 MİLYONLUK VURGUN
    Beyoğlu Tapu Müdürlüğü yetkililerinin uyarısı üzerine Vatikan Avukatı Afşin Hatipoğlu ile kilisenin başrahibi Iulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurmuştu. Sebahattin Gök ile birlikte yakalanan çete üyelerinin, 20 gayrimenkulü sahte vekaletnamelerle "mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 50 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenmişti. Sadece Gök'ün 6 ayrı ilçedeki 17 vatandaşa ait gayrimenkulleri usulsüz yollardan üzerine geçirdiği, ardından üçüncü kişilere sattığı belirlendi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: St. Antuan Kilisesi’ni satmaya çalıştılar!