Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.11.2020 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2020 10:23
    ABONE OL

    SON DAKİKA: - Ankara karayolunda nefes kesen kovalamaca! 'Polis' kılığında leri soyan çete yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'nın İnegöl ilçesinde lerin evlerine  kendilerini polis olarak tanıtıp girerek, para ve ziynet eşyalarını çalan 2'si kadın 6 kişi yakalandı.

    DHA

    'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu ailelerin evlerine 2'si kadın 6 şüphelinin kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri, para ile altınları aldıkları şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.




    R.E., B.K. ve S.C. olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Polis, firarı 3 şüpheli için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelilerin kullandığı tespit edilen 38 DZ 973 plakalı otomobil, takibe alındı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen durmayan otomobildeki şüpheliler, Bursa - Ankara karayolundaki kovalamaca ile yakalandı.




    Kovalamaca sırasında lastiği patlayan otomobilden inip yaya kaçmaya çalışan şüpheliler Z.K., Ç.B. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 ahşap topuz ele geçirildi.

    Otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bursa - Ankara karayolunda nefes kesen kovalamaca! 'Polis' kılığında Suriyeli aileleri soyan çete yakalandı