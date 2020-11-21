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    • 21.11.2020 13:36
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    • 21.11.2020 13:36
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    : 'de korkunç : Sürücüsü kriz geçiren kamyonet ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi

    haberine göre ’de, sürücüsü direksiyon başında kalp kriz geçiren kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak durabildi. Son anda kamyoneti yavaşlatmayı başaran sürücü, olası faciayı önledi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kriz geçiren kamyonet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Direksiyonda kriz geçirdi 3 aracı ezdi! Korku dolu anlar

    Kaza, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AEJ 669 plakalı kamyonet sürücüsü A. C., seyir halindeyken direksiyon başında aniden fenalaştı. Kamyoneti yavaşlatmayı başaran A. C'nin geçirdiği kalp krizi bayılmasının ardından araç kontrolden çıktı.

    Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kamyonet, kırmızı ışıklarda bekleyen üç araca çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kriz geçiren kamyonet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



    "ELLERİNİ ÇIRPIYORDU, BİZ BURADAN GÖRÜYORDUK"
    Kamyonet şoförün titrediğini belirten esnaf Ali Kabukçu, "Saat 2 sıralarında yukarı yoldan kamyonet sürücüsü geliyordu, kalp krizi geçirmiş zaten. Ellerini çırpıyordu, biz buradan görüyorduk. Yolda duraksadı zaten ve araba silkelendi.



    Sonrasında bir gürültü koptu ve herkes dışarıya çıktı. Üç tane arabanın birbirine kattı. Kamyon şoförü titriyordu ve sonrasında ambulanslar gelerek hastayı götürdüler. Şoförün durumunu iyi olduğunu biliyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Denizli'de korkunç kaza: Sürücüsü kriz geçiren kamyonet ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi