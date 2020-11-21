



Sonrasında bir gürültü koptu ve herkes dışarıya çıktı. Üç tane arabanın birbirine kattı. Kamyon şoförü titriyordu ve sonrasında ambulanslar gelerek hastayı götürdüler. Şoförün durumunu iyi olduğunu biliyoruz" dedi.

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