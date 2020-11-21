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    • Yaşam
    • 21.11.2020 11:53
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    • 21.11.2020 12:06
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    'de sokağa çıkma yasağının zamanını karıştıran vatandaşlar nedeniyle yollar boş kaldı

    Özellikle ticaret alanındaki kıvrak zekalarıyla bilinen 'de bugün yollar boş kaldı. Kayserililer sokağa çıkma yasağını yanlış anlayınca meydanlar ve yollardaki sakinlik dikkat çekti.

    İHA
    İnsanlarının zekasıyla o ilimizde yollar boş kaldı

    İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı.

    DOĞRUSUNU ÖĞRENİNCE DIŞARI ÇIKTILAR

    Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri'de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

    Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

    SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

    Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi.
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