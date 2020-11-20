Yumurta ve peynir dolgulu mini bazlamalar

Bazlamaların ortasındaki bölümü koparıp çukur oluşturun. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, salça ve peyniri karıştırıp çukurların içine ve kenarlarına eşit miktarda sürün. Her bazlamanın içine 2 adet yumurta kırıp tuz serpin. Arzunuza göre yumurtaları dağıtın veya bütün bırakın. İkisinin üzerine kırmızıbiber dilimlerini, ikisine de kiraz domatesleri pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar pişene ve bazlamalar kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Dereotu ve pul biber ile süsleyerek sıcak servis yapın.

4 KİŞİLİK

4 adet küçük boy bazlama

125 gram yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

100 gram ufalanmış beyaz peynir

8 adet yumurta

1 adet salçalık kırmızıbiber

6 adet kiraz domates

10-12 dal dereotu

Tuz, pul biber

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER