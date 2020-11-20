Kayak sezonu öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, yeni uygulanan projeyle ilgili bilgi veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ''Bu sezon için geçen sene depoladığımız kar kütlelerini pistlerimize seriyoruz. Bu sene mayıs ayında 23 bin metreküplük kar kütlesini kayak merkezimizde depolamıştık.