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    • 20.11.2020 15:16
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    • 20.11.2020 15:32
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    Hendek'te üzerinde 50 civarında kuşu ölü ve yaralı bulundu

    D-100 () karayolu Hendek mevkiinde 50 civarında kuşu ölü ve yaralı halde bulundu. ve Haycvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonrası sığırcık kuşlarına büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    DHA
    İHA

    D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu.

    EKİPLER İNCELEME YAPTI

    Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa'nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı.

    Videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, üzüntü yaşadı.

    Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

    Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Sakarya Hendek'te E-5 üzerinde 50 civarında sığırcık kuşu ölü ve yaralı bulundu