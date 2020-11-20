'BU BALIKLAR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR'

Aslan balığının yenilebilir bir balık türü olduğunu aktaran Köşker, balığı tüketirken ve satarken dikenlerindeki zehrin bilincinde olunmasını gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Usulüne göre temizlediğimizde bu balıklar tüketilebilir. Birçok zıpkınla aslan balığı avlayan balıkçılar zehirlenmeyle hastaneye başvurdu. Bu anlamda bu balıklar halk sağlığı sorunudur. Ekosistem üzerinde etkileri vardır. Bu zehirli balık artık Akdeniz'in bir gerçeğidir. Bu konuda ciddi anlamda farkındalık çalışmalarının yapılması ve sağlık personelinin de eğitilmesi gerekmektedir."

Öte yandan Adana'nın sahil ilçesi Karataş Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla Aslan balığı, su altında görüntülendi.