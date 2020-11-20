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    • Yaşam
    • 20.11.2020 16:18
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    • 20.11.2020 16:25
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    SON DAKİKA: 'nin güneyinden havalanan paraşütçü rüzgara kapılınca 'a indi

    Son dakika: 'nin güneyinden havalanan Türk paraşütçü , rüzgara kapılınca kendisini 'da buldu. Lübnan'da Zahrani sahiline inen Ertunç polis tarafından gözaltına alındı.

    İHA
    Akdeniz'den havalanan Türk paraşütçü yanlışlıkla o ülkeye indi

    Lübnan'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi.

    TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDEN HAVALANDI RÜZGARA KAPILDI
    Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

    DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI
    Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç'un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye'nin güneyinden havalanan paraşütçü rüzgara kapılınca Lübnan'a indi