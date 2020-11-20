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    • 20.11.2020 17:57
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    'da büs, otobüs, tramvay, metro saat kaça kadar çalışacak? 'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi...

    Koronavirüs ile ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler, bugün saat 20.00'de uygulanmaya başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, büs ve deniz ı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak. İşte tüm detaylar...

    Koronavirüs ile ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler, bugün saat 20.00'de uygulanmaya başlayacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı düzenlemeler yaptı.

    O HATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
    Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

    Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

    SAAT KAÇTA ÇALIŞACAK?
    Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

    Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.



    Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 - 20.00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da metrobüs, otobüs, tramvay, metro saat kaça kadar çalışacak? İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi...